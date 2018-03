Ben Affleck en Matt Damon eisen meer diversiteit in toekomstige films

De zogeheten "inclusion rider" is van toepassing op al hun toekomstige filmprojecten, zo kondigde Pearl Street Films aan.

Eerder gaf ook Black Panther-acteur Michael B. Jordan aan een inclusion rider toe te zullen passen in de werkwijze van zijn productiemaatschappij Outlier Society Productions.

Opstaan tegen misbruik

McDormand won vorige week de Oscar voor beste actrice voor haar rol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. In haar speech riep ze alle vrouwelijke genomineerden op om, letterlijk en figuurlijk, op te staan tegen seksueel misbruik en machtsmisbruik in Hollywood.

Ze sloot af met een pleidooi voor een zogeheten inclusion rider. Met zo'n clausule kunnen grote filmsterren in hun filmcontract afdwingen dat de medewerkers van de productie een afspiegeling van de samenleving zijn. In de praktijk zal dat niet alleen meer vrouwelijke medewerkers opleveren, maar bijvoorbeeld ook meer mensen met een buitenlandse afkomst of mensen met een beperking.

Damon en Affleck werken momenteel samen aan een nieuwe film: Witness For The Prosecution, gebaseerd op het gelijknamige boek van Agatha Christie. Damon is een van de producenten, terwijl Affleck de regisseur van dienst is.