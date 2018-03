'Vijfde seizoen Jane The Virgin is laatste'

Rodriguez vertelde dat ze van plan is meer te gaan regisseren. De actrice nam in het huidige, vierde seizoen van één aflevering de regie op zich. In haar praatje liet ze zich ontvallen dat ze dat volgend jaar, "in ons laatste seizoen", vaker zou willen doen.

De Amerikaanse zender The CW, waar Jane The Virgin in de VS te zien is, wilde niet reageren op vragen van Deadline over de uitlatingen. De zender moet officieel zelfs nog bekendmaken of er überhaupt een vijfde seizoen komt van de serie, maar dat is gezien de kijkcijfers erg waarschijnlijk.

Jane The Virgin, over een jonge vrouw die maagd wil blijven tot haar huwelijk maar per abuis geïnsemineerd wordt, ging in 2014 van start. Rodriguez won in 2015 een Golden Globe voor haar rol als Jane.