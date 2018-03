Reese Witherspoon en Kerry Washington maken nieuwe Hulu-dramaserie

Het gaat om een dramaserie gebaseerd op het boek Little Fires Everywhere. Dat vertelt het verhaal van een op het oog perfecte gezin Richardson. Hun leven wordt verstoord als een moeder en dochter de bovenverdieping van hun huis huren.

De auteur van het boek, Celeste Ng, is ook betrokken bij de ontwikkeling van de serie.

Er was veel interesse in de serie van Witherspoon en Washington, maar uiteindelijk gingen de rechten voor de Amerikaanse markt naar Hulu. Het bedrijf bestelde acht afleveringen van Little Fires Everywhere. Het is nog niet bekend wanneer de serie online komt.