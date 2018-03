Selma Blair ontkent dat Cameron Diaz stopt met acteren

"Jongens, alsjeblieft, ik maakte een grapje in een interview", schrijft Blair op Twitter. "Cameron Diaz is nergens mee gestopt. En nog meer nieuws: ik stop bij dezen als woordvoerder van Cameron Diaz."

Blair, die met Diaz in de film The Sweetest Thing speelde, zei in een interview met Metro dat Diaz helemaal gestopt was met acteren. "Ze hoeft ook geen films meer te maken", sprak de 45-jarige Blair. "Ze heeft een hartstikke leuk leven, ik zou niet weten wat haar nog zou laten terugkeren. Ze is gelukkig."

De 45-jarige Diaz was in 2014 voor het laatst in een film te zien. In 2015 trouwde ze met rockmuzikant Benji Madden. Zelf heeft ze nooit gezegd dat ze is gestopt met acteren.