Ook Matt LeBlanc ziet Friends-reünie niet gebeuren

"Persoonlijk denk ik van niet", antwoordde de 50-jarige LeBlanc op de vraag van talkshowhost Steve Harvey of er ooit een reboot van Friends zou kunnen komen.

"De serie ging over een bepaalde periode in je leven, tussen je 20e en je 30e: als je klaar bent met school maar je leven nog niet echt begonnen is. Je vrienden zijn je familie en je bent nog zoekende. Als die periode voorbij is, is 'ie voorbij", aldus de acteur, die Joey Tribbiani speelde in Friends.

LeBlanc zegt nog vaak te worden aangesproken op zijn rol. Als mensen hem echter zeggen dat ze graag zouden zien hoe Joey's leven er nu uitziet, geeft hij standaard hetzelfde antwoord. "Dan zeg ik dat niemand wil zien dat Joey een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm, red.) krijgt."

Rollators

Eerden zeiden David Schwimmer en Lisa Kudrow al te twijfelen aan een reünie. "Ik denk gewoon niet dat ik ons allemaal wil zien met krukken en rollators", zei Schwimmer. "De serie ging over twintigers en dertigers, niet over veertigers en vijftigers", aldus Kudrow. "Het zou triest zijn als ze op die leeftijd nog steeds dezelfde problemen zouden hebben."