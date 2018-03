Cameron Diaz is volgens Selma Blair gestopt met acteren

"Tijdens een lunch opperde ik om een vervolg te maken op The sweetest thing, toen we herinneringen aan het ophalen waren. Ik zag het wel zitten, maar Cameron is helemaal gestopt met acteren. Ze zei ook: 'Ik ben klaar'", aldus Blair in gesprek met Daily Mail. De actrices waren samen te zien in The sweetest thing uit 2002.

"Ze hoeft ook geen films meer te maken. Ze heeft een hartstikke leuk leven, ik zou niet weten wat haar nog zou laten terugkeren. Ze is gelukkig", voegt Blair nog toe.

Diaz heeft zelf nooit gezegd te zijn gestopt met acteren, maar heeft sinds 2014 niet meer in een film of serie gespeeld. Destijds was ze te zien in de nieuwe versie van Annie.