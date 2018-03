Jesse Eisenberg vond Lex Luthor leukste filmrol tot nu toe

"Ik hoop zo dat ik nog een keer de kans krijg om hem te spelen", vertelt de acteur (35) in gesprek met Variety. "Ik vind het echt heerlijk om hem gestalte te geven."

"Als ik kijk naar al mijn filmrollen, is dit echt het leukste karakter dat ik ooit gespeeld heb. Ik kan niet wachten om weeer in zijn huid te mogen kruipen", aldus Eisenberg.

De acteur was in 2014 voor het eerst als de slechterik te zien in Batman Vs Superman: Dawn Of Justice. Daarna maakte Eisenberg voor dertig seconden zijn opwachting als Luthor in een scene na de aftiteling van superheldenfilm Justice League.

Eisenberg is ook bekend van zijn rollen in de films The Social Network, To Rome with Love en Now You See Me 1&2.