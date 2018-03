Stranger Things-makers bieden excuses aan na beschuldiging medewerkster

Peyton Brown schreef op haar Instagram dat ze niet langer deel uit wilde maken van het derde seizoen van de populaire Netflix-serie, omdat meerdere vrouwelijke medewerkers op de set het slachtoffer zouden zijn geworden van het verbale geweld van de Duffer-broers.

"Er werd geschreeuwd en er werden beledigingen geroepen. Mensen werden door hen bedreigd en zelfs ontslagen of gedwongen te vertrekken", aldus de voormalige medewerkster.

Hoewel Brown de regisseurs in haar bericht niet bij naam noemde, bevestigde ze in een antwoord aan een van haar volgers dat het om de bewuste broers ging.

In een verklaring aan E! News zeggen Matt en Ross Duffer erg geschrokken te zijn van het feit dat iemand zich op hun set oncomfortabel heeft gevoeld.

Stressfactor

"Door de hoge stressfactor die we soms kunnen voelen tijdens de opnames, kunnen we inderdaad ons humeur soms verliezen. Daar willen we onze excuses voor aanbieden."

Het duo vervolgt: "Wel willen we laten weten dat we er sterk in geloven iedereen op de set gelijk te behandelen, ongeacht hun geslacht, oriëntatie, ras en religie. We streven constant naar een veilige en open werkomgeving voor alle mensen die meewerken aan onze producties", aldus de Duffer-broers.

In een reactie laat Netflix weten onderzoek te hebben gedaan naar de beschuldiging en geen enkel bewijs van verkeerd handelen van de regisseurs heeft kunnen vinden.