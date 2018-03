Twee Nederlandse korte films naar Cannes

De twee titels behoren volgens een jury tot de twaalf beste ter wereld en zijn daarmee geselecteerd voor een vertoning op het Festival van Cannes. Dat heeft de Nederlandse organisatie van het 48 Hour Film Project zaterdag gemeld.

De mockumentary Huisje, Boompje, Beestje van het regieduo Koen Leerink en Tom Cas vertelt het verhaal van een homoseksueel stel, dat besluit een vluchteling te adopteren.

In Spring van het Amsterdamse regieduo Lars Dinjens en Dylan Werkman overwint een introverte puber zijn grootste angst, wanneer hij verliefd wordt op een talentvolle zwemster. De film werd genomineerd in de categorieën beste regie en beste acteur (Shanine El-Hamus).

Nederlandse producties

De Rotterdamse regisseur Shariff Nasr viel met zijn horrorfilm Oppassen net buiten de top twaalf, maar mocht wel een award in ontvangst nemen voor Best Sound Design. In zijn film gaat een jongetje op visite bij zijn chagrijnige grootvader. Wanneer opa in slaap valt, verandert het bezoek in een nachtmerrie.

Nederlandse producties scoren traditiegetrouw goed tijdens de wereldfinale van het 48 Hour Film Project. Het is het zevende jaar op rij dat Nederlandse inzendingen in de Cannes-selectie eindigen dankzij het 48 Hour Film Project. In 2014 en 2015 werden de Nederlandse producties Geen Klote en These Dirty Words zelfs uitgeroepen tot beste 48 Hour Film van de wereld.

Het 48 Hour Film Project is een wedstrijd, waarbij filmmakers binnen 48 uur een korte bioscoopfilm produceren. Wereldwijd worden ieder jaar meer dan vierduizend inzendingen gemaakt.