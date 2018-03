Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De bloedstollend spannende BBC-miniserie Collateral is een misdaadthriller met een bijzondere aanpak. De serie, bestaande uit vier afleveringen, speelt zich af in Londen over een periode van vier dagen: iedere aflevering staat gelijk aan één dag. In het verhaal staat de mysterieuze moord op een pizzakoerier centraal. Het wordt afgedaan als een willekeurige moord, maar detective Kip Glaspie (Carey Mulligan) vertrouwt het niet en gaat op zoek naar de waarheid.

Voor wie wel houdt van een beetje spanning, is er meer moois verschenen. Zoals het complete eerste seizoen van de nieuwe duistere Scandinavische serie Grenseland (grensgebied). De serie vertelt over rechercheur Nikolai die een moordzaak moet onderzoeken waarbij zijn familie is betrokken. Om hen te beschermen stopt hij een aantal bewijzen in de doofpot, maar wanneer zijn politiepartner hem door begint te krijgen, raakt hij verstrikt in zijn eigen web van leugens en lijkt de grens tussen goed en kwaad steeds meer te vervagen.

Ook nieuw is de realityserie Nailed It!, een soort combinatie van het Amerikaanse Snack-Off met Chrissy Teigen en Heel Holland Bakt, maar dan met kandidaten zónder talent. In dit komische programma gaan de slechtste thuisbakkers de strijd met elkaar aan om 10.000 dollar te winnen. Hiervoor moeten ze eetbare meesterwerken namaken, wat hen - zoals je misschien al verwachtte - de grootst mogelijke moeite kost. De serie komt als geroepen, aangezien het nieuwe seizoen van publieksfavoriet Heel Holland Bakt dit jaar flink wat vertraging oploopt.

Ook verschenen er deze week het volledige tweede seizoen van Jessica Jones en seizoen vier van Bates Motel. Verder kun je kijken naar nieuwe afleveringen van onder meer Riverdale en Designated Survivor.

Films

The Outsider is een nieuwe Netflix Original met niemand minder dan Jared Leto (die binnenkort ook in de huid van Playboy-oprichter Hugh Hefner kruipt) in de hoofdrol. De film speelt zich af in Japan, vlak na de oorlog. Een gevangen genomen soldaat, Nick Lowell, wordt bevrijd door zijn celgenoot, een lid van de beruchte Yakuza-maffia. In ruil voor die vrijheid moet Nick zich bij hen aansluiten. Uiteraard brengt dat hem weinig goeds.

Voor het oorlogsdrama Unbroken kroop Angelina Jolie op de regisseursstoel en leverde een pracht van een film af. Unbroken vertelt het waargebeurde verhaal van de Olympisch atleet Louis Zamperini die zich bij de Amerikaanse luchtmacht voegde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In mei 1943 stortte zijn bommenwerper neer boven de Stille Oceaan, waarna hij samen met twee andere bemanningsleden 47 dagen op de open zee overleefde. Vervolgens werd hij gevangen genomen door de Japanse marine en belandde hij in een krijgsgevangenenkamp.

In de stijl van films als Save The Last Dance en Step Up is deze week de film Love Beats Rhymes aan het Netflix-aanbod toegevoegd. Het verhaal draait om Coco, een jonge rapster uit Brooklyn, New York die het wil maken in de muziekwereld. Ze heeft veel potentie, maar doorbreken blijkt gigantisch moeilijk. Als ze de wereld van de ‘poetry slam' ontdekt, vindt ze inspiratie voor haar nieuwe stemgeluid.

Naast deze titels zijn ook Black Hawk Down, The Men Who Stare At Goats, Tears Of The Sun, About Last Night en Georgia Rule te streamen.

Documentaires

Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de maandelijkse talkshow My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman. In navolging van oud-president Barack Obama en Hollywoodlegende George Clooney staat de beroemde Pakistaanse kinderrechtenactiviste en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede Malala Yousafzai centraal. Het is de derde aflevering in een reeks smakelijke diepte-interviews.

De nieuwe Netflix-documentaire Ladies First vertelt het ongelooflijke verhaal van de Indiase Deepika Kumari. Ze komt uit het arme dorp Ratu, waar vrouwen nauwelijks rechten hebben. Toch kreeg Deepika het voor elkaar om op haar achttiende de beste vrouwelijke boogschutter ter wereld te worden en een gouden Olympische medaille te winnen.

In zijn eerste Engelstalige special Gad Elmaleh: American Dream, gaat deze Marokkaans-Franse comedian vrolijk in op Amerika's obsessie met eten, datingcultuur, straattaal en nog veel meer.