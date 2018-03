Ook Girls-acteur Christopher Abbott te zien in serie Catch-22

Dat schrijft Variety. De 32-jarige Abbott is onder meer bekend van Girls, waarin hij Charlie Dattolo speelde. Ook was hij te zien in The Sinner als de echtgenoot van Jessica Biels personage.

Catch-22 is een zesdelige serie die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Joseph Heller. Het verhaal speelt zich af in Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog en draait om John Yossarian (Abbott), een bombardeur van de Amerikaanse luchtmacht.

Ook Clooney zelf heeft een rol in de serie. Hij neemt de rol van kolonel Cathcart op zich. In 1970 werd er al een film gemaakt van Catch-22. Wanneer de serie wordt uitgezonden, is nog niet bekend.