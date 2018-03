Kristen Wiig speelt schurk Cheetah in Wonder Woman 2

Wiig, die vooral bekend is van haar rol als Annie in Bridesmaids en daarnaast te zien is in Saturday Night Live, The Secret Life of Walter Mitty en The Skeleton Twins, werd door regisseur Patty Jenkins via Twitter bevestigd voor het vervolg op Wonder Woman. Deel 2 is in november 2019 in de bioscopen te zien.

Het personage Cheetah maakte haar eerste opwachting in deel 6 van de serie Wonder Woman in 1943. In de stripverhalen zijn er een aantal versies van Cheetah geweest, waaronder Priscilla Rich, Deborah Domaine, Barbara Anne Minerva en Sebastian Ballesteros.