Carlo Boszhard spreekt stem in van The Grinch in animatiefilm

Dat maakte de presentator bekend in RTL Boulevard. In de originele Engelse versie van de animatiefilm neemt Benedict Cumberbatch deze taak op zich, meldt The Hollywood Reporter.

Trailer

In een trailer van de animatiefilm is te zien hoe de gemene Grinch wordt gewekt door een wekker die continu het nummer Happy van Pharrell Williams speelt. Universal Pictures International brengt de animatiefilm op 28 november uit in de Nederlandse bioscopen.

The Grinch is een Amerikaanse film uit 2000. In de originele versie is Jim Carrey te zien als het groene monster, dat probeert te voorkomen dat de dwergachtige bewoners van Whoville kerst kunnen vieren.