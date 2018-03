David Chase werkt aan prequelfilm van The Sopranos

De film heeft als voorlopige naam The Many Saints of Newark, schrijft Variety. Vorig jaar zei Chase in een interview al dat "de serie nooit een comeback zou kunnen maken, behalve in de vorm van een prequel".

Een prequel is een film die de voorgeschiedenis van de verhaallijn in de dramaserie behandelt. De film speelt zich af in de tijd van de Newark-rellen in de jaren zestig. Dat was een tijd waarin de Afro-Amerikanen en de Italianen van Newark elkaar in de haren vlogen. Dit werd de gangsters in beide groepen fataal.

Sommige personages uit de serie, die zes seizoenen telde en draaide om het leven van maffiabaas Tony Soprano, zullen naar verwachting ook in de film te zien zijn. De belangrijkste acteur is er in ieder geval niet bij. James Gandolfini, die Tony Soprano vertolkte, overleed in 2013. Acteur Frank Vincent, die een terugkerende rol had in The Sopranos, stierf vorig jaar.

Baanbrekend

The Sopranos wordt gezien als een van de meest baanbrekende televisieseries aller tijden en werd onder meer bekroond met 21 Emmy Awards en vijf Golden Globes.