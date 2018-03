Jon Favreau maakt Star Wars-serie voor videodienst Disney

De 51-jarige Favreau schrijft en produceert de serie, schrijft Deadline donderdag.

De acteur, onder meer bekend van Very Bad Things en Chef, is een groot fan van Star Wars en is te zien in de Star Wars-spinoff Solo: A Star Wars Story. Hij is momenteel bezig met de productie van een live-actionversie van The Lion King.

"Als je mij, toen ik elf jaar oud was, had verteld dat ik later verhalen zou gaan vertellen in de Star Wars-wereld, had ik je niet geloofd", zegt Favreau in een reactie. "Ik kan niet wachten om aan dit spannende avontuur te beginnen."

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de serie te zien is.