Recensieoverzicht: Bankier van het verzet is 'ouderwetse oorlogsfilm'

De Telegraaf

"Regisseur Joram Lürsen (Alles is liefde, Publieke werken) heeft in het verzorgd vormgegeven Bankier van het Verzet nogal wat uit te leggen. Dat doet hij met grove penseelstreken. Zo zet hij de tegenstelling tussen de avontuurlijke Walraven (Barry Atsma) - Wally voor vrienden - en zijn voorzichtige broer Gijs (Jacob Derwig) wel erg stevig aan. (...) Intussen lukt het Barry Atsma om van Wally een oorlogsheld te maken van vlees en bloed. (...) Meer nog dan een spannende oorlogsfilm is Bankier van het Verzet een menselijk drama dat je de tol van zo'n moedig besluit laat voelen."

De Volkskrant - Drie sterren

"Hoe langer de film duurt, hoe merkwaardiger de zaken soms worden ten faveure van de spanning en de dramatische opbouw: een passerende goederentrein vol Joden wordt bijvoorbeeld ingezet om Walraven extra motivatie te geven." (...) Er wordt nogal wat zinloos geschoten en uiteraard kunnen gevangenen via de celmuur met elkaar communiceren. Maar goed, het werkt. Bankier van het Verzet is niet voor puristen of liefhebbers van grijstinten. Voor de rest is het prima vermaak, een lekkere oorlogsfilm over ouderwetse helden."

Lees hier de volledige recensie

AD - Vier sterren

"Hoewel Bankier van het Verzet zich in financiële kringen met sigarenrokende mannen in maatpakken afspeelt, is de film van Joram Lürsen ongemeen spannend. Vooral door de confrontaties tussen Walraven (Barry Atsma) en Rost van Tonningen (Pierre Bokma), de collaborateur die namens de nazi's president van de Nederlandsche Bank werd en steeds meer argwaan krijgt in de handel en wandel van Van Hall. (...) De confrontaties tussen Atsma en Bokma behoren tot de beste momenten. Bankier van het Verzet is vooral degelijk drama dat volledig in dienst staat van dit opmerkelijke verhaal, dat zeker verteld moest worden."

Trouw - Drie sterren

"Het zijn razendspannende verhalen die vertaald worden naar visueel mooi bedachte, maar nogal traditioneel geconstrueerde taferelen: fluisterende mannen met gleufhoeden in pittoreske Amsterdamse straatjes, samenzwerend in schitterende art deco-interieurs. (...) Toch lijken de makers veel sterker gedreven door ontzag dan door nieuwsgierigheid naar een onbekend verhaal dat bijzonder complex in elkaar moet hebben gezeten. (...) Maar Bankier van het Verzet heeft mooie momenten, vooral wanneer Pierre Bokma als Rost van Tonningen in beeld komt. Er is maar één acteur in Nederland die met zoveel macabere precisie zijn pet aan een haakje aan de muur kan hangen."

NRC - Drie sterren

"Bankier van het Verzet grijpt terug op het klassieke goed-foutschema. Ook is het contrast tussen de heldhaftige Wally en zijn weifelende, bangere broer Gijs wat sterk aangezet. Kennelijk moest de heldenmoed toch nog een tikje worden uitvergroot. (...) Het maakt van Bankier van het Verzet een ouderwetse oorlogsfilm. (...) Soms zet hij de gebeurtenissen iets te vet aan, ook via de nadrukkelijk aanwezige muziek. Onnodig, evenals de raamvertelling en iets te opzichtige symboliek van Wally, die als kind onder water spartelt."

Lees hier de volledige recensie

Het Parool - Geeft geen sterren

"Bankier van het Verzet is een onversneden heldenepos, waarin Het Parool en haar oprichters een mooie bijrol spelen. Voor nuance is weinig ruimte gereserveerd. Rost van Tonningen (Pierre Bokma), vooraanstaand NSB'er, komt er wel heel ­bekaaid vanaf. Hij is een slechterik met nauwelijks meer diepte dan de Duitse leraar die Bokma speelt in de televisieserie Rundfunk. Terwijl Van Tonningen geloofd moet hebben dat hij het juiste deed. (...) Het onderzoeken van zijn motieven zou deze film misschien wat meer cachet hebben gegeven. Nu is het een wel erg rechtlijnige en sentimentele geschiedenisles."

Lees hier de volledige recensie