Nederlandse documentaire Tanzania Transit in première op Tribeca

Het programma van het filmfestival bestaat uit 96 films, maakt Variety bekend. Daarvan beleven 75 films de wereldpremière in New York.

Tanzania Transit doet mee in de competitie van documentaires en maakt daarmee kans op een award. In Tanzania Transit volgt de kijker Rukia, Peter en Isaya, terwijl ze een reis van drie dagen en nachten maken op een trein die Tanzania doorkruist.

Onderweg vertellen zij hun levensverhalen. Deze drie personages hebben één ding gemeen: hoe uitzichtloos hun leven soms ook was, altijd vonden ze een manier om door te gaan. In Nederland draait Tanzania Transit vanaf 3 mei in de filmhuizen.

Het Tribeca Film Festival opent op 18 april met de documentaire Love, Gilda en duurt tot en met 29 april. De slotfilm is The Forth Estate over de krant The New York Times die verslag doet van het eerste jaar van president Donald Trump.