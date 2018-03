Oppassen!!!-acteur Ben Hulsman (86) overleden

De televisieloopbaan van Hulsman begon in de jaren 60. Hij speelde in tientallen televisieseries en films, waaronder series als 't Schaep met de 5 pooten, Swiebertje, Hollands Glorie, Zeg 'ns Aaa en Baantjer.

Als opa Willem Bol was hij vanaf de eerste tot en met de laatste aflevering, van 1990 tot 2003, te zien in Oppassen!!!, dat in 1996 de Televizierring won. De serie van de VARA is met 321 afleveringen nog altijd de langstlopende komedieserie ooit op de Nederlandse televisie.

Tot 2000 vormde Hulsman met Coen Flink (opa Henry) een duo dat in Oppassen!!! op de kleinkinderen paste. Na het overlijden van Flink, die tot zijn dood op 68-jarige leeftijd in de serie speelde, kwam er met Edmond Classen (opa Rogier) een nieuwe opa. Classen overleed in 2014 op 75-jarige leeftijd.

Bergen Binnen

Na het stoppen van de serie in 2003 speelde Hulsman als opa Willem in de serie Bergen Binnen, dat een vervolg was op Oppassen!!!.

Bergen Binnen was veel minder succesvol en stopte al na 33 afleveringen, verdeeld over twee seizoenen. Hulsman had vervolgens geen grote rollen meer in televisieseries.

