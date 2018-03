Netflix is bezig met Nederlandse 'Netflix original-serie'

Dat heeft vicepresident originals Allie Goss van Netflix tegen de NOS gezegd. De serie wordt volgens Goss bijna volledig gefinancierd en geproduceerd door Netflix.

In 2019 komt er een Nederlandstalige serie op de streamingdienst die in samenwerking met de Belgische zender VRT is gemaakt. Dat is echter geen zogeheten 'original' omdat de afleveringen eerst te zien zullen zijn op de Belgische televisie.

Goss zegt in gesprek met de NOS dat het maken van series in andere talen dan Engels onderdeel is van de strategie van het bedrijf. Mensen willen volgens haar namelijk goede series zien, maakt niet uit in welke taal.

De Raad van Cultuur liet in februari nog weten te denken aan een quotum van Nederlandse series op streamingdiensten. Minimaal 15 procent zou Nederlands product moeten zijn.