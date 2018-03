Silvia van der Heiden nieuwe directeur Nederlands Film Festival

Van der Heiden is nu lid van het managementteam van de VPRO en is bestuurslid van het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.

"Als filmliefhebber en professional volg ik het Nederlands Film Festival al jaren", stelt ze in een reactie. "Het is voor mij dan ook een eer het festival te mogen vertegenwoordigen, juist nu de filmwereld onder invloed van online en interactieve mogelijkheden zo in beweging is."

De volgende editie van het evenement vindt eind september plaats.