Acteur Nick Offerman krijgt rol in nieuwe komedieserie Good Omens

Hij vult de cast aan, die bestaat uit onder meer Jon Hamm, Michael Sheen en David Tennant.

Deadline meldt dat Offerman in de rol kruipt van de Amerikaanse diplomaat, die tevens de vader is van Warlock, een jongen die door iedereen wordt gezien als de antichrist (de ultieme manifestatie van het kwaad).

"Nick is een briljant acteur en is geweldig in het uitspreken van scriptteksten, die je eigenlijk onmogelijk kunt uitspreken met een uitgestreken gezicht", zegt schrijver Neil Gaiman.

Apocalyps

De serie, die is gebaseerd op het gelijknamige humoristische boek Good Omens van schrijvers Gaiman en Terry Pratchett, speelt zich af in 2018, wanneer de apocalyps in aantocht is en het laatste oordeel plaats zal vinden.

Alles lijkt volgens God's plan te verlopen, maar dan verschijnt een groep engelen, onder leiding van aartsengel Gabriel, die geen zin heeft in een heilige oorlog. Naar verwachting zal het zesdelige Good Omens in 2019 worden uitgebracht.