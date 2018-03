Hoofdrolspeelsters voor nieuwe versie Charmed gevonden

De serie, die ruim twintig jaar na de start van de originele versie wordt gemaakt, heeft nog geen startdatum. De zussen hebben andere namen en de nieuwe serie volgt een andere verhaallijn, zo is maandag bekendgemaakt.

Mantock (The Tomorrow People) speelt oudste zus Macy, een geneticus die als praktisch, gedreven en briljant wordt omschreven. Diaz (Elementary) speelt middelste zus Mel, een lesbiënne die zich als activiste inzet voor verschillende doelen. De jongste zus, Madison, wordt gespeeld door Jeffery (Shades of Blue) en is een jonge studente.

De hoofdrolspeelsters van de originele serie, die van 1998 tot 2006 werd gemaakt, hebben al gereageerd op de nieuwe versie. Zij zijn niet betrokken bij de nieuwe productie.

Holly Marie Combs, die te zien was als Piper, vond dat de originele cast en crew betrokken zou moeten worden. Shannen Doherty, die in de eerste seizoenen te zien was als Prue, was iets positiever en hoopte dat een nieuwe generatie net zo zou genieten van de serie.