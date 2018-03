'Emma Thompson wil horrorscript uit jaren 60 nieuw leven inblazen'

Het script werd geschreven door Walter Newman, die voor zijn werk als scenarioschrijver in totaal drie keer genomineerd is geweest voor een Oscar.

Het verhaal van Harrow's Alley draait om twee mannen die in een Brits stadje in de zeventiende eeuw de zwarte pest proberen te overleven, een epidemische ziekte die aan miljoenen mensen het leven kostte.

Gezien het zware onderwerp en het hoge budget dat nodig was om de verfilming tot stand te brengen, werd er uiteindelijk nooit een film- of televisieversie gemaakt. Newman, die in 1993 is overleden, heeft over het verhaal gezegd dat het "het hoogtepunt in zijn carrière was".

Bridget Jones

Volgens Deadline zou Thompson nu bezig zijn het script te bewerken tot een serie en zou HBO interesse hebben getoond om de thriller op het scherm te brengen.

De actrice, bekend van rollen in onder meer Harry Potter en Love Actually, heeft ook meegeschreven een bekende films zoals Bridget Jones' Baby en Nanny McPhee, waarin ze ook te zien was.