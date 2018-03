Oscarbeeldje Frances McDormand gestolen na uitreiking

Getuigen zagen hem het beeldje grijpen en ermee aan de haal gaan. Hij wist met de Oscar het gebouw te ontvluchten, meldt een journalist van The New York Times op Twitter.

De man deelde even later zijn "vangst" op zijn Facebookpagina in een livestream. In het filmpje is te zien dat hij op een feest rondloopt met de prijs en vraagt aan mensen of ze met hem een foto willen nemen, omdat hij naar eigen zeggen de Oscar voor "beste muziek" zou hebben gewonnen.

Fotograaf

De actrice brak in tranen uit toen ze in de gaten kreeg dat haar beeldje was gestolen.

Het incident liep goed af. Een oplettende fotograaf bij de uitgang zag de man met de Oscar en wist de dief te overtuigen het beeldje terug te geven. McDormand wilde geen aanklacht indienen tegen de dief en beval de dief "te laten gaan."

Toch werd de man volgens The Hollywood Reporter nadien gearresteerd door de politie van Los Angeles.



De zestigjarige actrice kreeg een Academy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Eerder in haar carrière won McDormand de prijs al eens voor haar rol in de thriller Fargo.