Claire Underwood in nieuwe House of Cards-trailer te zien in presidentsstoel

Met een zelfverzekerde glimlach zegt Underwood: "We zijn net pas begonnen", waarna Netflix de trailer afsluit met de zin "Hail to the Chief" en de mededeling dat het laatste seizoen in de herfst te zien zal zijn,

De opnames van House of Cards werden in oktober stilgelegd na de beschuldigingen van seksuele intimidatie en misbruik tegen hoofdrolspeler Spacey. De 52-jarige acteur was de hoofdrolspeler in de laatste vijf seizoenen van de immens populaire Netflix-productie.

Hoewel de producenten al bezig waren een einde aan de serie te breien, veroorzaakten de affaires rondom Spacey complicaties. Na de beschuldigingen aan Spacey's adres stelde Netflix een onderzoek in naar de acteur en besloot op basis daarvan hem niet meer terug te laten keren in de serie.

Slecht werkklimaat

Uit het onderzoek kwam naar voren dat, naast de aantijgingen van seksueel misbruik en wangedrag, Spacey ook jaren voor een slecht werkklimaat op de set van House of Cards zou hebben gezorgd.

De productie voor het laatste seizoen werd stilgezet en het verhaal herschreven rondom Claire Underwood. Afgelopen januari liet Netflix weten de acteurs Diane Lane (Under the Tuscan Sun) en Greg Kinnear (As Good As It Gets) aan de cast toegevoegd te hebben. Het is nog niet bekend welke rollen de twee acteurs zullen spelen.