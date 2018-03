The Shape of Water wint Oscar voor beste film

"Ik wil deze prijs opdragen aan alle jonge filmmakers in de wereld", sprak de Mexicaanse regisseur, die ook het beeldje voor beste regie in ontvangst mocht nemen. "Ik was als kind in Mexico dol op films en dacht dat ik dit nooit zou kunnen bereiken. Dus aan iedereen die ervan droomt verhalen te vertellen: het kan! Er is een deur. Trap die open en doe het."

The Shape of Water won verder in de categorieën beste originele muziek en beste productiedesign. De film maakte met dertien nominaties de meeste kans op een Oscar.

Gary Oldman en Frances McDormand werden uitgeroepen tot beste acteurs. Oldman won een Oscar voor zijn rol als Winston Churchill in Darkest Hour en McDormand kreeg het beeldje voor haar spel in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

In aanloop naar de awardshow was er enige ophef over Oldman: na zijn Golden Globe-winst kwam zijn ex-vrouw Donya Fiorentino, met wie hij getrouwd was tussen 1997 en 2001, namelijk met beschuldigingen van mishandeling tijdens hun huwelijk.

McDormand zette tijdens haar dankwoord haar Oscar op de grond en vroeg - onder groot applaus - alle vrouwelijke genomineerden op te staan.

Billboard

Ook Sam Rockwell haalde een Oscar binnen voor Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, in de categorie beste mannelijke bijrol. Het was de eerste Oscar voor de 49-jarige Rockwell, die zijn collega-acteurs Frances McDormand en Woody Harrelson bedankte en omschreef als 'helden'. "Verder wil ik iedereen bedanken die ooit naar een billboard heeft gekeken."

Rockwell kreeg eerder ook al een Golden Globe voor zijn vertolking van een gestoorde, racistische politieagent in de zwarte komedie.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Allison Janney voor haar spel in I, Tonya. Ook voor de 58-jarige Janney was het de eerste keer dat ze een Oscar won. Verder werd ook zij eerder bekroond met een Golden Globe voor haar rol in de biografiefilm over de omstreden schaatsster Tonya Harding.

Get out, genomineerd in vier categorieën, won uiteindelijk één beeldje: die voor origineel scenario. Regisseur en schrijver Jordan Peele kon het zelf nog niet geloven. Op Twitter schreef hij: "Ik won net een Oscar?".

De Oscar voor beste animatiefilm ging naar de Pixarfilm Coco, waarin een jong jongetje alles over de dood leert.

Geen Nederlands succes

De kans op Nederlands succes werd tijdens de ceremonie al vrij snel kleiner, nadat bekend was geworden dat de Oscar voor beste grime en haarstijl naar Darkest Hour ging. In dezelfde categorie was ook Wonder genomineerd, waarvoor de Nederlandse make-upartiest Arjen Tuiten werkte.

Ook Hoyte van Hoytema, die genomineerd was voor zijn camerawerk in Dunkirk, greep mis. De Oscar voor beste camerawerk ging naar Roger Deakins voor Blade Runner 2049.

De Oscars worden zondagnacht voor de negentigste keer uitgereikt. De ceremonie in Los Angeles wordt net als vorig jaar gepresenteerd door Jimmy Kimmel. In tegenstelling tot bij de Golden Globes, waar begin januari bijna alle aanwezigen in het zwart gekleed gingen in het kader van #metoo, was de rode loper bij de Oscars een stuk kleurrijker.