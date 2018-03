Get Out grote winnaar bij onafhankelijke filmprijzen

Regisseur Jordan Peele, die met Get Out een van de grootste verrassingshits van het afgelopen jaar maakte, ging met de prijs voor Beste regisseur naar huis.

Ook won Get Out de prijs voor Beste speelfilm. Peele nam de film in 23 dagen op met een budget van 4,5 miljoen dollar. Inmiddels heeft Get Out wereldwijd al meer dan 255 miljoen dollar opgebracht.

De Independent Spirit Awards zijn prijzen voor onafhankelijke films die niet meer dan 20 miljoen dollar gekost hebben. Traditioneel worden ze uitgereikt de dag voor de Oscars in een feesttent op het strand van Santa Monica.

Dankwoord

Frances McDormand won een award voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Zij betrad het podium in de feesttent op het strand van Santa Monica op zachte pantoffels. "Ik blijf van de ene in de andere verbazing vallen", zei de actrice in haar dankwoord. "Ik heb de afgelopen maanden moeite om niet te vloeken, want het blijft awards regenen."

McDormand’s tegenspeler Sam Rockwell kreeg een prijs voor beste mannelijke bijrol. Allison Janney kreeg de prijs voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol als de kille moeder in het sportdrama I, Tonya. Timothee Chalamet kreeg de prijs voor Beste mannelijke hoofdrol in Call Me By Your Name. Regisseur en scriptschrijver Greta Gerwig kreeg een prijs voor het beste scenario voor haar regiedebuut Lady Bird.