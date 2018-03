MASH-acteur David Ogden Stiers (75) overleden

''Ik vind het erg triest om te melden dat David op 3 maart vredig in zijn huis in Newport, Oregon is gestorven na een moedige strijd tegen blaaskanker", twittert zijn agent Mitchel K. Stubbs. "Zijn talent werd alleen overtroffen door zijn hart."

Stiers werd tweemaal genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in de serie over de belevenissen in een veldhospitaal tijdens de Koreaanse Oorlog, begin jaren vijftig. Stiers werd aan de cast van de serie toegevoegd in 1977 toen Larry Linville stopte met zijn rol van Frank Burns. Stiers bleef tot het einde van de serie in 1983.

Stiers speelde ook in andere series zoals The Mary Tyler Moore Show, Charlie’s Angels, Star Trek: The Next Generation en Frasier. Als stemacteur was hij te horen in Beauty and the Beast (als Cogsworth), Pocahontas, The Hunchback of Notre Dame en Lilo & Stitch.

De acteur kreeg in 1984 een derde Emmy-nominatie voor zijn vertolking van William Milligan Stone, oprichter van het Olympisch Comité van de Verenigde Staten, in de miniserie The First Olympics: Athene in 1896.