The Emoji Movie wint Razzie Award voor slechtste film

The Emoji Movie won dit jaar in de categorieën slechtste film, slechtste script, slechtste cast en slechtste regisseur (Tony Leondis). Dat meldt de Hollywood Reporter zaterdag.

Fifty Shades Darker heeft twee Razzies gewonnen, namelijk voor slechtste vrouwelijke bijrol (Kim Basinger) en slechtste vervolg. Fifty Shades of Grey, de eerste film van de trilogie, won eerder de Razzie voor slechtste film.

Verder 'won' Mel Gibson de award voor slechtste mannelijke bijrol in de film Daddy's Home 2 en kreeg Tyler Perry de prijs van slechtste actrice in de film Boo! A Madea Halloween. Vorig jaar kreeg Gibson nog de Razzie Redeemer Award, die is bedoeld voor een acteur die eerder genomineerd is geweest voor een Razzie, maar die zich later weet te "herpakken" met een goede filmrol of regie.

De Golden Raspberry Awards worden elk jaar uitgereikt, één dag voor de uitreiking van de Oscars.