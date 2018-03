Deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Met o.a. Top of the Lake, Still Alice en Insidious

Series

Netflix viert het aanbreken van de maand maart met een hele lading nieuwe films en series. Een hoogtepuntje in het serie-aanbod? Het tweede seizoen van de veelgeprezen serie Top of the Lake, dat China Girl heet. Rechercheur Robin Griffin worstelt nog met de zaak uit het eerste seizoen, waarin ze een enorm pedofielennetwerk oprolde. Nadat Griffin op het Australische strand een koffer met daarin een dode Aziatische vrouw aantreft, start haar nieuwe, duistere missie.

In de serie Ghost Wars moet plaatselijke outcast Roman Mercer zijn paranormale krachten gebruiken om zijn geliefde, maar afgelegen dorpje in Alaska te beschermen tegen een overmacht aan horror.

Ook het vierde seizoen van Sleepy Hollow is nu te zien: de moderne versie van het klassieke verhaal over Ichabod Crane die de bloeddorstige hoofdloze ruiter een halt toe probeert te roepen. Of kijk het derde seizoen van de horrorkomedieserie Ash vs Evil Dead, waarin demonenjager Ash Williams (met een hand minder) weer een Deadite-plaag moet neerslaan.

Reality

Netflix heeft ook het reality-aanbod deze week flink uitgebreid. Zo neem je met seizoenen van The Ugly Face of Beauty, Unveiled en The Big Ward een kijkje in de wereld van cosmetische ingrepen. Voor een kijkje in de aanhoudende huizencrisis in Engeland en de daardoor onstane conflicten, zet je de eerste twee seizoenen van Nightmare Tenants, Slum Landlords aan.

Liever iets wat je honger stilt? In Mega Food zie je de grootste keukens ter wereld in actie en met twee seizoenen Poh and Co heb je genoeg recept-inspiratie om zo'n drukke keuken na te spelen. In het derde seizoen van Surveillance Oz zie je de meest bizarre dingen die op beveiligingscamera's zijn vastgelegd en in Flint Town volg je de politie in Michigan die onder onhoudbare omstandigheden werken.

En voor de mensen die er tegen kunnen: in Encounters with Evil worden de gruwelijkste misdaden, gepleegd door gestoorde en gewetenloze criminelen, tot op de bodem uitgezocht. Tot slot zie je in 21 Thunder de harde wereld van een voetbalteam uit Montreal en in Girls, Incarcerated krijg je een kijkje achter de tralies op de meisjesafdeling van een gevangenis.

Films

Ook voor filmliefhebbers is het aanbod flink uitgebreid. Kijk bijvoorbeeld eens de veelgeprezen en met een Oscar bekroonde film Still Alice, over een hoogleraar die de grip op haar leven langzaam kwijtraakt nadat er Alzheimer bij haar wordt vastgesteld.

Ook The Terminal, waarin Tom Hanks het vliegveld tot zijn thuis maakt, staat nu op Netflix. Kijk daarna vooral ook sciencefictionfilm I, Robot met Will Smith in de hoofdrol. En in de western The Duel (met Woody Harrelson en Liam Hemsworth) wordt er een rits onverklaarbare sterfgevallen onderzocht.

Eén van de beste niet-Engelse films, kun je zeker niet overslaan. In Das Leben der Anderen luistert een geheim politieagent het leven van een succesvolle schrijver in Oost-Duitsland af, waarna hij daar compleet in opgeslokt wordt. Ook zeker de moeite waard: het vervolg op de Da Vinci Code Angels & Demons.

Voor wat lichter vermaak kijk je It's a Boy Girl Thing over twee rivalen die van lichaam, en dus ook geslacht, wisselen. En in de dramafilm Beyond Sleep (naar de bestseller Nooit Meer Slapen) volg je Alfred op zijn overlevingstocht in het moerassige noorden van Noorwegen. Laatst schreven we over de omstreden realitydocu The Push, waarin psychologisch Illusionist Derren Brown mensen tot moord aanzet. Oordeel zelf, want hij is nu te zien op Netflix.

Zin in een avondje vol spanning? Kijk de horrorknaller Insidious, of de verrassing die Netflix zomaar online gooide: Verónica. Ook horror-thrillers Les Affamés en Only Lovers Left Alive zijn een kijkje waard. Minder fan van horror? Dan zet je toch gewoon wat Hollandse humor aan? Bon Bini Holland en Tuintje in mijn Hart staan nu op Netflix!

Nóg niet genoeg keus? Dan kun je altijd nog een greep doen uit dit rijtje nieuwe films: Kingsglaive: Final Fantasy XV, TRON: Legacy, Standoff, The Women on the 6th Floor, Frank, The Darjeeling Limited, Dear White People, Family Business, The Dark Horse en The Cobbler.

