Dochter Uma Thurman speelt rol in Stranger Things

Dat meldt Variety.

Thurman-Hawke (19) zal in het nieuwe seizoen een 'alternatief meisje' spelen, dat verveeld is door haar baantje. Tijdens haar zoektocht naar avontuur ontdekt ze een groot geheim in Hawkins, het stadje waar de Netflix-serie zich afspeelt.

De actrice is op dit moment te zien in de BBC-serie Little Women en acteerde eerder al in de series Atlanta en Mercy Street.

De streamingdienst maakte vrijdag ook bekend dat Priah Ferguson, die in het tweede seizoen van Stranger Things debuteerde als het kleine zusje van Lucas, een terugkerende rol krijgen.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer het nieuwe seizoen te zien zal zijn.