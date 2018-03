The Shape of Water maakt zondagnacht meeste kans op Oscars

The shape of water gaat over een stomme vrouw (Sally Hawkins, ook genomineerd voor haar rol) die verliefd wordt op een mythisch figuur die in een Amerikaans laboratorium gevangen wordt gehouden in een watertank.

De film van Guillermo del Toro is genomineerd in onder andere de categorie beste film en beste regie. De Mexicaan won eerder al een Golden Globe, een Bafta en een Director's Guild Award voor de regie van de film en wordt getipt als de gedoodverfde winnaar van de regie-prijs.

Ook het oorlogsdrama Dunkirk van Christopher Nolan maakt met negen nominaties veel kans op een Oscar., waaronder die van beste film. Daarvoor komen ook Call me by your name, Darkest hour, Get out, Lady bird, Phantom thread, The Post en Three billboards outside Ebbing, Missouri in aanmerking.

Bij de acteurs hebben in alle vier de categoriën vier acteurs tot nu toe alle prijzen in de wacht gesleept: Gary Oldman voor beste hoofdrol in Darkest Hour, Francis McDormand voor haar hoofdrol in Three billboards outside Ebbing, Missouri, Sam Rockwell voor beste mannelijke bijrol in Three billboards outside Ebbing, Missouri en Allison Janney voor beste vrouwelijke bijrol in I, Tonya, De grote vraag is of de leden van de Academy Awards ook op deze acteurs zullen stemmen.

Nederlanders

Twee Nederlanders maken kans op een Oscar. Hoyte van Hoytema voor zijn camerawerk in Dunkirk en Arjen Tuiten, die werkt op de make-up en haarafdeling van verschillende films, maakt kans op een Oscar voor zijn werk in het drama Wonder.

De Oscaruitreking wordt zondagnacht live uitgezonden door Net 5.