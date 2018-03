Trainspotting-regisseur en Love Actually-schrijver maken samen komedie

Het wordt een muzikale komedie die zich afspeelt in de jaren zestig of zeventig, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Het is de bedoeling dat de opnames al deze zomer van start gaan. Boyle neemt de regie op zich en Curtis gaat het scenario schrijven.

Eerder ging het gerucht dat de Trainspotting-regisseur topfavoriet was om de nieuwe James Bond-film te regisseren. Volgens ingewijden wordt de komedie het aankomende project van Boyle. Mocht hij toch aan boord stappen van het Bond-project, dan zou de productie van deze film worden uitgesteld tot eind 2019.

Curtis is bekend van zijn schrijfwerk van goed ontvangen romantische komedies als Four weddings and a funeral en Bridget Jones' Diary. Boyle maakte naast de twee Trainspotting-films ook Slumdog Millionaire (waarvoor hij een Oscar won) en 28 Days Later.