Recensieoverzicht De Wilde Stad: 'Planet Earth in Amsterdam'

De Volkskrant - drie sterren

"De ontdekkingstocht door de stad van de niet altijd even gemotiveerd ogende acteurskat (Abatutu, inmiddels een ster) behoudt iets opgelegds; je voelt de dierentrainer net buiten beeld lokken: nee, niet daarheen, maar dáárheen. Het hindert verder niet: de artificiële vertelstructuur maakt de film ook aandoenlijk en geschikt voor jonge kijkers. (…) Alhoewel de camera te vaak omhoogschiet om dat ene beeldcliché te herhalen - de metropool als versneld verkeersbeeld - is het toch ook hoog in de lucht waar De Wilde Stad waarlijk verbluft."

Lees hier de hele recensie

Het Parool

"Fischer brengt het geinig, maar de ­amuserende vorm botst regelmatig met de informatieoverdracht in het commentaar. Zou een stadskater werkelijk doorhebben dat een slechtvalk zich met een recordsnelheid van 340 km per uur op zijn prooi stort? (…) Wanneer de regisseur de rol van menselijk ­afval als voedselbron illustreert met impressies van het feestgedruis tijdens Koningsdag en de Canal Parade ontstaat de indruk dat zijn film ook meer op stadsbezoekers dan stadsbewoners is gericht."

Lees hier de hele recensie

NRC - Vier sterren

"De makers van De Wilde Stad zijn goed op de hoogte van wat er leeft in de stad; zelfs exoten als halsbandparkieten krijgen terecht een warm onthaal. (…) De keuze voor de stad als plek van natuurwildernis is in biologisch opzicht treffend gekozen. De urbane omgeving met al het groen, overvloed aan weggegooid voedsel, plekken om te schuilen en te broeden is uitgegroeid tot een der grootste ecosystemen ter wereld van mens én dier. (…)Toch is De Wilde Stad meer dan een reeks scènes van stadsdieren. De makers zijn goed op de hoogte van wat er leeft in de stad en zelfs exoten als halsbandparkieten, die felgroene lawaaischoppers, krijgen een warm onthaal van de filmkater. En dat is terecht. De blik van Abatutu is onweerstaanbaar."

Lees hier de hele recensie

De Telegraaf - Twee sterren

"De geschoten natuurpracht mag dan fraai zijn, deze geënsceneerde en dus wat gekunstelde vertelwijze levert teleurstellend weinig nieuwe inzichten op. Toegegeven: de Amerikaanse rivierkreeftjes die rond het Amstel Hotel paraderen verrassen. En verbazingwekkend is ook de slechtvalk die zijn prooi vastprikt op de antiduivenpinnen van het logo aan het ABN-gebouw. (...) Verder zijn het vooral de ‘usual suspects’ die deze overgeproduceerde en met te veel bedachte muziek dichtgesmeerde natuurdocumentaire bevolken. (...) Zeehonden in het IJ, ringslangen in het Vondelpark, vossen in het Westelijk Havengebied en ijsvogels in het Amsterdamse Bos, daar hadden we nou graag meer van willen zien."