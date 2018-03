Omroep MAX denkt na over kerstfilm Dokter Deen

Dat zei bedenker Edwin de Vries donderdagochtend op Radio 5 in de show van Jeroen van Inkel.

"Ik heb dat geopperd bij Jan Slagter van Omroep MAX en die zei toen: 'dat moet dan wel een kerstfilm worden'. Nou oké, dan maken we er een kerstfilm van, dat is leuk", aldus De Vries. "Dus daar zijn we nu serieus over aan het nadenken."

De film moet volgens De Vries tijdens kerst 2019 te zien zijn. "Dit jaar haal je niet meer. We moeten het nog schrijven en dan zouden we het dit jaar met kerst kunnen opnemen voor het volgende jaar."

Geld

De serie Dokter Deen, over het wel en wee van een Vlielandse huisartsenfamilie, begint donderdagavond op NPO 1 aan zijn vierde en laatste seizoen. Het verhaal gaat vier jaar na de hartaanval van hoofdpersoon Maria Deen, gespeeld door Monique van de Ven, verder.

Waarom MAX met zo'n populaire serie stopt, heeft volgens De Vries alles te maken met geld. "Het is natuurlijk een dure serie en dan kan MAX er maar een per jaar maken. Dat is een beetje de reden, al heeft het ook met de NPO te maken. Ik begrijp het eigenlijk ook niet hoor", aldus de schrijver.