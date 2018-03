Monique van de Ven (65) voelt zich nog te jong voor pensioen

"Natuurlijk vind ik altijd weer wat anders", zegt de 65-jarige actrice in De Telegraaf. De actrice wil dolgraag in "een Crown-achtige serie" spelen. "Maar dat is hier onbetaalbaar. Als in Nederland een aflevering twee ton kost, wordt er al gezucht. We zullen nooit series met een vergelijkbare kwaliteit als die uit Engeland en Amerika kunnen maken. Maar mensen mogen altijd aankloppen. Er kan altijd een parel tussen zitten."

Toen Monique van Omroep MAX-baas Jan Slagter hoorde dat het vierde seizoen Dokter Deen, vanaf donderdagavond op tv, het laatste is, "was er alle begrip". "Ik geloof in eb en vloed: dingen komen en gaan weer."

Van de Vens personage Maria Deen heeft de actrice anders naar haar leven doen kijken. "Maria is altijd heel zoekend geweest: naar haar verleden, gerechtigheid, naar echte liefde. Ze heeft me op een andere manier naar mijn eigen geluk doen kijken. Ik heb een fantastische man, een fantastisch kind, een geweldige carrière. Dat geldt niet voor iedereen, ook niet voor Maria Deen. Uiteindelijk wel, maar daar heeft ze veel offers voor moeten brengen."