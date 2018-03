Leonardo DiCaprio en Brad Pitt krijgen rol in nieuwste film Tarantino

Tarantino's negende film, Once Upon A Time In Hollywood, gaat op 9 augustus 2019 wereldwijd in première.

De film speelt zich af in Los Angeles in 1969, toen Hollywood op het hoogtepunt van de 'hippietijd' zat en de groep rondom sekteleider Charles Manson meerdere personen vermoord had. DiCaprio speelt een voormalig western tv-ster en Pitt is de man die jarenlang zijn stuntman heeft gespeeld.

Beide personages proberen het te maken in Hollywood, dat voor hen niet meer aanvoelt als vroeger. Het karakter van DiCaprio heeft een beroemde buurvrouw, Sharon Tate. Zij was de vrouw van Roman Polanski, die bruut om het leven werd gebracht door Manson en zijn volgelingen. De releasedatum van de film is exact 50 jaar na het overlijden van Tate.

'Dreamteam'

Het is de eerste keer dat DiCaprio en Pitt samen in een film spelen, waar veel van hun fans al jaren hoopten dat ze ooit samen op het witte doek zouden schitteren. Tarantino is dolgelukkig met zijn 'dreamteam': "Het dynamische teamwork van DiCaprio en Pitt maakt me heel erg blij."

De regisseur werkte met beide acteurs eerder samen. Met DiCaprio maakte hij Django Unchained en met Pitt Inglourious Bastards. Het is de eerste film die Tarantino maakt zonder The Weinstein Company.