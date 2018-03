Franse filmindustrie start beweging voor gelijke beloning

Onder de naam '5050 Pour 2020' richtten zij een beweging op die ervoor pleit dat in het jaar 2020 vrouwen en mannen evenveel betaald krijgen voor hetzelfde werk (50/50).

De actiegroep gaat zich inzetten voor gelijkheid en diversiteit binnen de filmindustrie en zal de ontwikkelingen op dat gebied nauwgezet volgen en daarover publiceren op de eigen website.

"Sinds enkele maanden vragen we ons af hoe we van een moment een beweging kunnen maken. Hoewel de Franse filmindustrie niet is opgeschrikt door de schokgolf van de Weinstein-affaire, lijkt het nog steeds van essentieel belang vooruitgang te boeken met concrete maatregelen die verder gaan dan alleen het onderwerp seksueel geweld ... We moeten deze gelegenheid aangrijpen om te werken aan gelijkheid en diversiteit omdat we zeker weten dat dit de creativiteit ten diepste zal bevorderen", aldus de beweging op de website.

TimesUp

'5050 Pour 2020' komt een dag nadat ongeveer honderd mensen uit de Franse filmindustrie #MaintenantOnAgit (We komen nu in actie) lanceerden, het Franse antwoord op de TimesUp-beweging.

De initiatiefnemers van deze actie delen 1500 witte linten uit aan genodigden om op te spelden tijdens de uitreiking van de de Césars, de Franse equivalent van de Amerikaanse Oscar. De filmprijzen worden dit jaar op 2 maart uitgereikt in Parijs.