Emma Thompson voor Love Actually geïnspireerd door verbroken relatie

In de filmscène ontdekt het personage van Thompson dat een ketting, waarvan ze dacht dat haar echtgenoot deze aan haar cadeau wilde geven, eigenlijk bedoeld is voor diens minnares. Voor de heftige huilscène die daarop volgt, hoefde de actrice niet diep te graven.

"Dat moment in de film is voor veel mensen herkenbaar, omdat iedereen wel eens zoiets meegemaakt heeft", vertelt de actrice (58) in een vraaggesprek tijdens een benefietavond in een Londens theater. "Mijn hart was op dat moment net gebroken door Ken, dus ik herkende het gevoel bij het vinden van een ketting die niet voor mij bedoeld was", aldus Thompson.

Het zesjarige huwelijk tussen Branagh en de actrice eindigde in 1995 nadat Thompson erachter kwam dat haar echtgenoot een affaire had met collega-actrice Helena Bonham Carter. Thompson is nu getrouwd met acteur Greg Wise.