Rifka Lodeizen vindt Brabantse drugscriminaliteit goed onderwerp voor serie

Lodeizen speelt in de KPN-serie Fenix Jara, een detective die terugkeert naar Brabant om de naam van haar vader te zuiveren. "Maar al snel blijkt het veel ingewikkelder dan gedacht," vertelt ze aan NU.nl.

Teun Luijkx speelt de tegenpool van Jara, die de criminele wereld van zijn familie wordt ingezogen. "Het is geen klassieke whodunnit, maar een toegankelijke serie die je lekker kunt bingewatchen."

Het interessante aan Fenix en de daadwerkelijke criminaliteit in Brabant, is volgens Lodeizen dat je het niet per se verwacht gezien de reputatie van Brabander. "Het is best wel heftig daar die drugstoestand, en daar was gewoon nog nooit wat over gemaakt. Kijk over Amsterdam weten we dat wel, maar ik vind dat plaatje van gezellige dorpscafé's en gigantische families die elkaar allemaal beschermen juist boeiend."

De 45-jarige actrice herkende veel van het scenario in de berichtgeving rond de drugscriminaliteit in Noord-Brabant. "De serie is natuurlijk gedramatiseerd, maar tijdens het draaien kwamen weer dingen naar boven die ook in de serie voorkomen. Dan was die weer afgeschoten en dat weer afgefikt en dat leek dan heel erg op het scenario, wat het onbedoeld ineens heel actueel maakte."

Achtervolgingen

Lodeizen vindt de vergelijking met Scandinavische series niet vreemd. "Ja, daar lijkt het op. Het is geen standaardcrimi, ik vind het wel wat verder gaan." Op de vraag of ze de Nederlandse Sarah Lund is uit de Deense serie The Killing, antwoordt ze: "Ja, graag. Ik kijk al jaren graag naar zulke series, dus ik was dolblij dat ik hiervoor gebeld werd. Ik speel wel een rechercheur met handschoentjes die rondneust in een gebied met afzetlint, maar het is veel complexer. Er zitten heel veel stunts in en achtervolgingen en schietpartijen, maar ook dat is niet op een standaard manier in beeld gebracht."

Fenix is vanaf 1 maart twee weken gratis te zien via de website van KPN en daarna zijn de acht afleveringen alleen toegankelijk voor abonnees. De actrice vond het vooral interessant om een dergelijke serie te kunnen maken met een groot budget. "Je hebt veel meer mogelijkheden als er meer geld is. Je hoeft minder scènes te draaien op een dag, dat maakt gewoon heel veel uit. We hebben meer ruimte om te kijken hoe we alles in beeld gaan brengen. Daardoor wordt het lekkerder om naar te kijken."

De actrice weet niet of KPN verder wil gaan met de serie. "De serie moet het van de mond-op-mond-reclame hebben natuurlijk", zegt Lodeizen. "Mensen kijken zo graag naar drama, dat is wel duidelijk geworden door Netflix. Het is altijd een spiegel van de maatschappij, maar ook van de toekomst."

"De dingen die wij zien zeggen vaak iets over de Deense maatschappij of de Zweedse, maar het is heel lekker als je een serie ziet over iets wat wel degelijk iets met jou te maken heeft, zoals het Nederlandse rechtssysteem of de drugswereld. Ik hoop dat Nederlanders daar ook graag naar kijken."