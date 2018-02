Jan Versteegh beeldde in hoe anderen moesten toekijken bij naaktscène

"Ik heb het omgedraaid. Ik sta dan wel naakt, dacht ik, maar de rest van de mensen hier moet daar naar kijken. Wat is nu ongemakkelijker", aldus de presentator (32) in gesprek met Grazia.

Versteegh liet daarop zijn badjas vallen. "En toen was het goed. Ik focuste op het spelen van mijn scène. En kom op, we hebben allemaal een blootje. En van een ander hebben we dat ook allemaal weleens gezien."

Voor de naaktscènes heeft Versteegh wel wat extra tijd in de sportschool doorgebracht. "Voor deze film heb ik drie maanden extra getraind in de sportschool. Dat rijmt eigenlijk helemaal niet met hoe ik ben, want ik ben doorgaans niet zo ijdel."

"Maar als je toch bloot in een film moet, wil je niet dat mensen zeggen 'wat is die dik geworden'. Ik denk ook dat niet ijdele mensen dat doen."