Ook Adam Scott keert terug in nieuw seizoen Big Little Lies

HBO bracht Big Little Lies vorig jaar uit als miniserie. Na het overweldigende succes van de show, maakte de zender in december bekend dat er toch een tweede seizoen komt. Liane Moriarty, die het boek schreef waarop de miniserie was gebaseerd, schrijft een nieuw script voor een tweede reeks.

Big Little Lies gaat over een groep vrouwen in een rijk stadje waar een moord is gepleegd. De serie wordt geproduceerd door Nicole Kidman en Reese Witherspoon, die dan ook terugkeren in de show. Ook de andere hoofdrolspeelsters Shailene Woodley, Laura Dern en Zoë Kravitz hebben getekend voor een tweede seizoen. Eerder werd bekend dat Meryl Streep daarin de schoonmoeder van Nicole Kidmans personage gaat spelen.

De serie was de grote winnaar bij meerdere awardshows in het afgelopen jaar. De makers mochten onder meer acht Emmy's, vier Golden Globes en vier Critics' Choice Awards ophalen.