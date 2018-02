Documentaire over Fast and the Furious-acteur Paul Walker in de maak

In I Am Paul Walker wordt ingegaan op het leven en overlijden van Walker, vooral bekend van zijn hoofdrol in meerdere Fast and the Furious-films. Dat meldt Deadline dinsdag.

De film wordt geregisseerd door Adrian Buitenhuis, die ook I Am Heath Ledger regisseerde, over de eveneens overleden Brokeback Mountain-acteur Heath Ledger.

In de documentaire zullen interviews te zien zijn met collega's en vrienden van Walker. Naast de acteercarrière komt in de film ook de passie aan bod die de acteur had voor het leven in de zee en zijn bijdrage aan de wederopbouw van Haïti, nadat de eilandstaat werd getroffen door een aardbeving.

Paul Walker (40) kwam in november 2013 samen met goede vriend Roger Rodas om het leven toen de twee met hoge snelheid crashten in een Porsche. De opnames van Furious 7 waren nog in volle gang. Nadat de opnames werden hervat, werden broers Cody en Caleb ingeschakeld om de onvoltooide opnames van Walker over te nemen.