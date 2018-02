De in Londen geboren regisseur heeft zo'n veertig films op zijn naam staan. Hij begon als jeugdacteur in de film Dick Turpin (1933) en hij heeft nog gewerkt voor Alfred Hitchcock.

In de Tweede Wereldoorlog was hij in filmdienst van de Royal Air Force. Na de oorlog begon Gilbert met het regisseren van documentaires en het maken van films.

Gilberts laatste film was Before You Go in 2002.