Hollywood-filmset volgens Barry Atsma 'gewoon hetzelfde liedje'

"Jezus, dacht ik, dit is een ding! Maar toen kwam ik op de set, met zes camera's, en was het gewoon hetzelfde liedje: repeteren, een broodje eten, en opnemen", aldus Atsma in gesprek met de VARAgids.

Volgens Atsma is acteren "gewoon werken". "Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ik niet zenuwachtig was, zittend tegenover het gezicht van Jackson."

Atsma is in The Hitman's Bodyguard te zien als een advocaat van Interpol. De actiefilm die draait om Michael Bryce (Ryan Reynolds) die wordt ingehuurd om huurmoordenaar Danius Kincaid (Samuel L. Jackson) te beveiligen voordat hij moet getuigen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.