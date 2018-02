Fresh Prince of Bel-Air krijgt mogelijk nieuwe versie met vrouwelijke hoofdrol

De populaire serie uit de jaren 90 had Will Smith in de hoofdrol en draaide om een jongen uit een achterstandswijk die bij zijn welgestelde oom en tante in Bel-Air komt te wonen. In de nieuwe versie zou het dus om een meisje gaan, maar verdere details zijn nog niet bekend.

TMZ meldt dinsdag dat het bedrijf met de rechten op The fresh prince of Bel-Air nu een licentie heeft aangevraagd voor Fresh Princess. Ook zouden er licenties op zijn gevraagd voor verschillende producten waaronder speelgoed, rugzakken en kleding.

Geruchten dat er een nieuwe versie van The fresh prince komt, gaan al langer. Eerder werd gesuggereerd dat het om een animatieserie zou gaan, zeker nadat Smith een tekening deelde van de originele cast.