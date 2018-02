Dochter Bill Cosby op 44-jarige leeftijd overleden

Volgens The Hollywoord Reporter is de doodsoorzaak nog onbekend, maar Cosby kampte in het verleden met gezondheidsproblemen. In het zesde seizoen van The Cosby Show verscheen de dochter van komiek Cosby in een van de afleveringen op televisie.

Het is voor Cosby de tweede keer dat hij een kind verliest. In 1997 werd zoon Ennis vermoord.

Steun

Ensa heeft haar vader altijd gesteund sinds hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Ze was van mening dat haar vader publiekelijk is gelyncht in de media. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader onschuldig is", zei ze in april vorig jaar.

Ze geloofde daarnaast dat racisme een grote rol speelde in de beschuldigingen aan haar vaders adres.