The Walking Dead-producent denkt nog steeds niet aan einde serie

"De stripboekenreeks gaat nog steeds op volle kracht door en dat verhaal zijn wij aan het vertellen", aldus Gimple in een interview met The Hollywood Reporter.

"We willen verder gaan en bezig blijven. De manier van televisiekijken heeft sinds onze start in 2010 veel veranderingen doorgemaakt. En wij zijn parallel daaraan ook veranderd. We willen het complete verhaal vertellen en daar hebben we veel meer dan tien seizoenen voor nodig."

Het door Gimple aangehaalde, gelijknamige stripboek loopt ver vooruit op de televisieserie. Wat dat betreft kunnen de makers nog wel even doorgaan.

In The Walking Dead wordt de wereld overvallen door een soort zombievirus. De overgebleven mensen proberen nieuwe maatschappijen op te richten, maar vallen dikwijls terug in stammenoorlogen.