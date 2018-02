Kendrick Lamar wil rol in eventueel vervolg Black Panther

De schurk die hij zou willen spelen, zou vergelijkbaar zijn met met het karakter dat Michael B. Jordan speelt in de succesvolle superheldenfilm Erik Killmonger.

Lamar produceerde de soundtrack van Black Panther en is geïntrigeerd door het personage: "Hij is een geliefde en onbegrepen schurk. Als de keuze aan mij was, is dat het soort rol dat ik zou willen spelen."

Black Panther draait sinds half februari in de bioscoop en trekt dagelijks veel bezoekers. Tot nu toe bracht de film wereldwijd al 200 miljoen euro op. Hoewel er geruchten gaan over het maken van een vervolg, is er officieel nog niks bevestigd door maker Marvel Studio's.