Nieuwe documentaire rond Making a Murderer-zaak op komst

De documentaire, die Convicting a Murderer gaat heten, zal volgens Entertainment Weekly de andere kant van het verhaal vertellen, namelijk die van de aanklagers in de rechtszaak tegen Stephen Avery.

Shawn Rech, maker van de documentaire, wil een bredere kijk bieden op de rechtszaak door allebei de kanten te belichten. "Deze docu-serie zal de beschuldigingen van fouten van de politie in een breder perspectief zetten", aldus Rech. Er wordt volgens de maker nog gezocht naar een zender die de serie uit wil zenden.

Making a Murderer reconstrueert hoe Avery, een autosloper uit Winsconsin, tot twee keer toe wordt aangeklaagd door justitie.Van het eerste vergrijp, een brute verkrachting, werd nadat hij achttien jaar in de cel had gezeten bewezen dat hij onschuldig was.

Vervolgens werd Avery beschuldigd van een gruwelijke moord. Ook in dit onderzoek maakten politie en justitie veel fouten en slordigheden.

Vraagtekens

Avery's neef, Dassey, wordt medeplichtig aan de moord bevonden. Beiden zitten momenteel in de gevangenis. De serie zet vraagtekens bij hun schuld.

In 2017 liet Netflix weten dat er een tweede seizoen van Making a Murderer in de maak is. Het is nog niet bekend wanneer deze uitgezonden zal worden.